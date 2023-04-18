Пережив развод после восьми лет в браке с юмористом Гариком Харламовым, актриса Кристина Асмус нашла новую любовь. Сейчас она в отношениях со своим коллегой Романом Евдокимовым. Долгое время пара открыто не афишировала свой роман.

Однако накануне актер в своих соцсетях опубликовал фото с возлюбленной. Он поздравил девушку с днем рождения и добавил: "Если ты хочешь быть возлюбленным, ты должен быть бойцом!". Это первое публичное романтическое заявление Евдокимова в адрес Асмус.

Соцсети

Подписчики предположили, что молодой человек выложил это фото в ответ на поведение бывшего мужа избранницы. Ведь накануне стало известно, что Гарик запретил Кристине приводить в дом, где экс-супруги до сих пор проживают вместе, но на разных этажах, посторонних.