$81.63+0.1289.66-0.50
29 минут назад

Куда пропали участницы группы «Комбинация»

Слово и Дело

Группа «Комбинация» была создана в Саратове 35 лет назад. Стало известно, куда пропали участницы легендарного музыкального коллектива. Создателем женской группы был Виталий Окороков. Он собрал вместе студентку Алену Апину, десятиклассницу Татьяну Иванову, клавишницу Светлану Костыко, барабанщицу Юлию Козюлькову и бас-гитаристку Ольгу Ахунову. Дебютный концерт первого состава состоялся в сентябре 1988 года.

Куда пропали участницы группы «Комбинация»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Апина покинула «Комбинацию» из-за влюбленности в организатора гастролей Александра Иратова. Брак не сложился, при этом певица продолжает музыкальную карьеру.

Бессменной солисткой коллектива осталась Иванова, которая взяла на себя обязанности продюсера, когда группа вдруг лишилась важного сотрудника. Благодаря ей «Комбинация» существует и сегодня. Апина и Иванова остаются хорошими подругами уже 35 лет.

Костыко покинула коллектив в 1992 году. Жизнь на колесах оказалась не для нее. Клавишница вернулась в Саратов, где работала журналистом, а затем стала библиотекарем. В этом же году группу покинула Козюлькова. Она также вернулась в Саратов, где встретила итальянца, вышла замуж и уехала на родину к супругу.

Ахунова продержалась до 2010 года, затем ушла и стала визажистом. Она увлекается эзотерикой и пишет картины, сообщает издание «АиФ».

Звёзды,Александр Иратов,Татьяна Иванова,Алена Апина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий