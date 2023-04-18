Куда пропали участницы группы «Комбинация»

Группа «Комбинация» была создана в Саратове 35 лет назад. Стало известно, куда пропали участницы легендарного музыкального коллектива. Создателем женской группы был Виталий Окороков. Он собрал вместе студентку Алену Апину, десятиклассницу Татьяну Иванову, клавишницу Светлану Костыко, барабанщицу Юлию Козюлькову и бас-гитаристку Ольгу Ахунову. Дебютный концерт первого состава состоялся в сентябре 1988 года.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Апина покинула «Комбинацию» из-за влюбленности в организатора гастролей Александра Иратова. Брак не сложился, при этом певица продолжает музыкальную карьеру.

Бессменной солисткой коллектива осталась Иванова, которая взяла на себя обязанности продюсера, когда группа вдруг лишилась важного сотрудника. Благодаря ей «Комбинация» существует и сегодня. Апина и Иванова остаются хорошими подругами уже 35 лет.

Костыко покинула коллектив в 1992 году. Жизнь на колесах оказалась не для нее. Клавишница вернулась в Саратов, где работала журналистом, а затем стала библиотекарем. В этом же году группу покинула Козюлькова. Она также вернулась в Саратов, где встретила итальянца, вышла замуж и уехала на родину к супругу.