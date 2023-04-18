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Шаляпин признался, что делал пластику по настоянию женщины

Артист рассказал, как ухаживает за своим лицом и телом.

Шаляпин признался, что делал пластику по настоянию женщины
© Womanhit

39-летний певец Прохор Шаляпин признался, что пользовался услугами пластического хирурга. Подробностями артист поделился с изданием «Московский комсомолец».

Шаляпин рассказал, что одна женщина настояла на том, чтобы он сделал ринопластику. Также певец добавил, что раньше пользовался золотыми нитями.

«Я хорошо отношусь к пластической хирургии, но она должна быть своевременной и по назначению, а не потому, что вам не нравятся ваши уши и лицо. Хотя, с другой стороны, если у вас большой нос… Я признаюсь, нос немножко уменьшал в свое время, но если бы не женщина, которая меня на это сподвигла, я бы никогда не догадался пойти на это. Я не хочу называть ее имя, но она сделала себе нос и убедила меня, что мне надо это тоже делать. Признаюсь, что два года назад также вставлял золотые нити, но понял, что этого можно было избежать, просто пользуясь коллагеном с гиалуроном и нанося какие-то элементарные кремы. Сделать пластику проще, не всем нравится каждый день принимать все эти витамины. Для этого надо сначала пойти к нутрициологу, сдать анализы и прочее», — рассказал Прохор.

Сейчас исполнитель не задумывается о новой пластической операции. «Современный мир толкает мужчин, в том числе к тому, что нужно ухаживать за собой, применять различные средства для ухода за лицом и телом. Иногда, когда кожу сушит, использую молочко для тела, различные средства по уходу за лицом, крем под глаза. Сейчас развелась масса специалистов, и многие, к сожалению, делают опасные китайские процедуры с просроченными препаратами. Наслушаешься и просто страшно. Сейчас я не колю ничего», — заключил он.

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