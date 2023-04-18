Ольга Бузова анонсировала новые фильмы со своим участием
Певица и телеведущая Ольга Бузова пообещала, что снимется в новых фильмах. Картины со своим участием звезда анонсировала в беседе с "Пятым каналом".
Бузова отметила, что в собственном актерском таланте ее убедила работа над клипом на новую песню "Верни".
"У нас уже с режиссером планы огромные на мою актерскую деятельность. Мы уже планируем совместное кино. И не только с ней!" — рассказала певица.
Сейчас, по словам Бузовой, у нее плотный творческий график.
"Все свободное время, которого у меня нет, я посвящаю творчеству, записи песен, клипов. А в остальное время меня просто нет в России. У меня каждый день концерты, спектакли", — сказала она.