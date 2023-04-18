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3 часа назад

Виктория Боня переезжает из Монако в другую страну и покупает там квартиру

Super.ru

Виктория Боня насытилась жизнью на Лазурном Берегу и решила сменить место жительства. Да и тренды сейчас диктуют совсем другие направления для путешествий и постоянного пребывания.

Боня переезжает из Монако в другую страну и покупает там квартиру
Фото: Super.ruSuper.ru

Виктория сообщила, что в ее ближайшие планы входит переезд из Монако в ОАЭ. Произойдет это осенью этого года, в октябре. В связи с этим блогер и ведущая озаботилась покупкой недвижимости в Дубае. Интересно, остались ли звезды российского шоу-бизнеса, которых этот вопрос еще не коснулся?

Вместе со звездной мамой в «резервную копию Москвы» переберется и ее дочь Анджелина, которая только вчера в соцсетях заявляла, что давно об этом мечтает. Вот как надо отправлять запросы во Вселенную! Так что скоро дочь Виктории наконец распрощается со своей ненавистной французской школой и будет учиться в международной английской. Правда, еще 11-летняя Анджелина хочет стать владелицей местной достопримечательности — Бурдж Халифа, но с исполнением этого желания будет чуточку сложнее, конечно. Тут без помощи Елены Блиновской не обойтись.

Ранее Виктория Боня рассказала об отношениях с теннисистом Маратом Сафиным, а Ксения Бородина объяснила, откуда у нее деньги на покупку квартиры в Дубае. Также мы писали о том, что недвижимость в элитном районе Дубая приобрела супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова, и выясняли, можно ли прожить в этом городе на московскую зарплату.

Звёзды,Елена Блиновская,Оксана Самойлова,Марат Сафин,Виктория Боня,Ксения Бородина,
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