Боня переезжает из Монако в другую страну и покупает там квартиру

Виктория Боня насытилась жизнью на Лазурном Берегу и решила сменить место жительства. Да и тренды сейчас диктуют совсем другие направления для путешествий и постоянного пребывания.

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Виктория сообщила, что в ее ближайшие планы входит переезд из Монако в ОАЭ. Произойдет это осенью этого года, в октябре. В связи с этим блогер и ведущая озаботилась покупкой недвижимости в Дубае. Интересно, остались ли звезды российского шоу-бизнеса, которых этот вопрос еще не коснулся?

Вместе со звездной мамой в «резервную копию Москвы» переберется и ее дочь Анджелина, которая только вчера в соцсетях заявляла, что давно об этом мечтает. Вот как надо отправлять запросы во Вселенную! Так что скоро дочь Виктории наконец распрощается со своей ненавистной французской школой и будет учиться в международной английской. Правда, еще 11-летняя Анджелина хочет стать владелицей местной достопримечательности — Бурдж Халифа, но с исполнением этого желания будет чуточку сложнее, конечно. Тут без помощи Елены Блиновской не обойтись.