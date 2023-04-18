Дженна Ортега показала фигуру в прозрачном топе

Американская актриса Дженна Ортега, известная по главной роли в сериале «Уэнсдэй» режиссера Тима Бертона, снялась в откровенном образе. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Кадр из фильма «Уэнсдэй» Кадр из фильма «Уэнсдэй»

20-летняя звезда предстала перед камерой, сидя на газоне на фоне белого забора. Она показала фигуру в коротких джинсовых шортах и прозрачном топе, под который надела черный бюстгальтер. Наряд знаменитость дополнила банданой, завязанной на шее, солнцезащитными очками круглой формы, браслетами с кольцом и черными кроссовками.

При этом на снимке артистка отметила бренд одежды и обуви Adidas, а в качестве локации указала город Индио, где проходит музыкальный фестиваль Coachella.

Lenta.ru