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Актриса Юлия Захарова рассказала о романе с режиссером Константином Богомоловым

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Актриса Юлия Захарова, которую зрители знают по роли Лены Полено в сериале "Счастливы вместе", рассказала о длительном романе с режиссером Константином Богомоловым. Подробностями артистка поделилась в эфире YouTube-шоу "PROжизнь".

Звезда "Счастливы вместе" призналась в романе с Богомоловым
© Социальные сети

Захарова рассказала, что состояла в отношениях с Богомоловым около семи лет. По ее словам, их роман начался на третьем курсе института:

"Я была, так сказать, верной подругой и музой Константина Юрьевича. У нас была семья, но мы не были расписаны".

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Однако, как отметила актриса, режиссер просил ее никому не говорить об их отношениях. Через некоторое время Богомолов женился на актрисе Дарье Мороз и их общение с Захаровой закончилось:

"Она не очень адекватно и умно относилась к истории бывших. Скорее всего, запрещала общаться, наверное. Он из друзей меня везде удалил".

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