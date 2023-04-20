Бывшая возлюбленная Богомолова рассказала об их тайне

Звезда "Счастливы вместе" рассказала, почему на ней не женился муж Ксении Собчак.
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Оказывается, актриса Юлия Захарова, известная зрителям по сериалу “Счастливы вместе”, была в гражданском браке с мужем Ксении Собчак. Более того, режиссер стал первой любовью девушки. Они познакомились, когда Захарова училась в ГИТИСе. Долгие годы она молчала об отношениях с Богомоловым, поскольку он попросил ее не распространяться об этом.
«Мы были вместе с третьего курса и еще несколько лет после института. Я была, так сказать, верной подругой и музой Константина Юрьевича. Я снимала комнату в коммуналке, он мне помогал финансово. Он жил в центре, в квартире с родителями, где я тоже могла бывать. И он у меня иногда оставался. Получается, не то чтобы мы такая молодая семья, у которой отдельное жилье, но и не в смысле гостевого брака. Наверное, лет семь мы были вместе… У нас была семья, но мы не были расписаны», – рассказала Юлия в YouTube-шоу «PROжизнь».
Но с самого начала Константин просил её не распространяться об их отношениях. Так они и жили, но Богомолов не спешил делать ей предложение, а Юлия уже всё чаще стала задумываться о штампе в паспорте и детях. Но её избраннику было совсем не до брака- он был полностью поглощён искусством. Расстались они по-хорошему, оставшись в дружеских отношениях, и в её памяти Костя остался щедрым и максимально добрым человеком.
Захарова до сих пор вспоминает с теплотой их роман, и единственное, что её тогда больно ранило – это просьба Богомолова никому не говорить о них. После их разрыва больше всего Юлия скучала по его родителям, она и сейчас считает, что Ксении Собчак очень повезло попасть в такую замечательную семью.