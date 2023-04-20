Бывшая возлюбленная Богомолова рассказала об их тайне

«Мы были вместе с третьего курса и еще несколько лет после института. Я была, так сказать, верной подругой и музой Константина Юрьевича. Я снимала комнату в коммуналке, он мне помогал финансово. Он жил в центре, в квартире с родителями, где я тоже могла бывать. И он у меня иногда оставался. Получается, не то чтобы мы такая молодая семья, у которой отдельное жилье, но и не в смысле гостевого брака. Наверное, лет семь мы были вместе… У нас была семья, но мы не были расписаны», – рассказала Юлия в YouTube-шоу «PROжизнь».