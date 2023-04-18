Звездное воспитание: 8 подходов от знаменитых родителей

Воспитание детей — сложная задача, требующая любви и терпения.

Фото: Super.ru Super.ru

А иногда и немного креатива не помешает.

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Разобрались, как воспитывают отпрысков звездные родители.

Джессика Альба

Актриса поставила карьеру на паузу и проводит много времени с семьей. Когда трое ее детей плохо себя ведут, молодая мама не спускает это им с рук. Джессика не увлекается новомодными теориями о воспитании, а пользуется проверенным классическим методом — ставит детей в угол. В силу возраста воспитательный эффект наступает очень быстро.

«Моя двухлетняя девочка может продержаться 15 секунд, прежде чем скажет: ”Ладно, я закончила!", а я ей на это: "Подожди, это не от тебя зависит!" — рассказывала актриса в одном из интервью. — А моя пятилетняя девочка может продержаться некоторое время, примерно минуту или две».

Райан Рейнольдс

Детям Райана скучать с шутником-отцом точно не приходится. Но к воспитанию он с Блейк Лайвли подходит со всей серьезностью. Звездные родители разработали целую теорию. Назвали дочь мужским именем Джеймс и стараются не употреблять в речи местоимений женского рода. Они верят, что таким образом смогут воспитать сильную и независимую девочку, свободную от гендерных стереотипов о слабом поле.

«Прямо сейчас моя дочь понимает, что нет никакой разницы. Она может сделать все, что может сделать мальчик», — однажды поделился актер.

Ким Кардашьян

У шоувумен требования к собственным детям минимальные, главное, чтобы были с иголочки одеты, а остальное приложится. Молодому поколению популярного семейства поблажек касательно стиля мама не делает: дети обязаны носить тщательно подобранные модные наряды и всегда быть готовыми к фотосессии. Маленьким Кардашьянам позировать папарацци приходится не меньше, чем взрослым, но, как это отразится на их будущем, узнаем лет через 10.

Дарья Мельникова

После развода с иноагентом Артуром Смольяниновым Дарья воспитывает четырехлетнего Марка и его семилетнего брата Артура самостоятельно. При этом актриса не готова променять работу на родительство. Присматривать за детьми помогает няня, а звездная мама старается дать сыновьям все самое лучше, но без фанатизма. О себе тоже не забывает.

«Могу сама съесть самый вкусный кусок, и мне не будет стыдно. В этом плане я эгоист. Я считаю, что они должны самостоятельно расти рядом с тобой, как сорнячки», — заявила актриса в одном из интервью.

Пинк

Пинк компенсирует публичность семьи лишением гаджетов.

«У моих детей нет телефона, моя дочь — единственная 11-летняя девочка в своем классе, у которой его нет, — объясняет звезда. — Это тяжело. У многих моих друзей дети есть в TikTok, а у меня нет».

Нам кажется или певица больше беспокоится о своих чувствах, чем о переживаниях девочки на этот счет? Зато популярная мама готова довериться науке — советуем взять этот прием на вооружение. Пинк говорит дочери, что не против купить ей телефон, но только при условии, что девочка покажет ей авторитетные исследования о том, что пребывание в соцсетях приносит детям пользу». Польза, может, и есть, а таких исследований нет. Удобно!

Мэй Маск

Три столпа воспитания от мамы одного из самых богатых людей на планете, долларового миллиардера Илона Маска, — это работа с детства, свобода выбора и ответственность.

«Я воспитала своих детей так же, как родители воспитывали нас в детстве: независимыми, добрыми, честными, внимательными и вежливыми. Я учила их тому, как важно много работать и делать хорошие вещи. Я не обращалась с ними как с детьми и не ругала их. Я никогда не говорила им, что им нужно изучать. Я даже не проверяла их домашние задания, это была их обязанность», — рассказывает она.

Сама Мэй вспоминает, что начала работать в восемь лет, помогая отцу. Женщина считает, что, если дети в безопасности, нужно оставить их в покое, главное — научить хорошим манерам, и тогда сложности их не испортят.

Дензел Вашигтон

Актер осознанно был очень строгим отцом и держал отпрысков в ежовых рукавицах. Но лишь из благих побуждений. По словам Дензела, все дети рождаются хорошими, но, увы, не отличают добро от зла, поэтому нужно воспитывать прежде всего нравственность.

«Я помню, как мой старший сын сказал: "Папа, я всегда думал, что ты такой строгий, теперь я ценю это". Свобода может быть палкой о двух концах. К 21-му году мой сын смог это увидеть».

Оксана Самойлова

Популярная блогерша и многодетная мама Оксана Самойлова воспитывает отпрысков собственным примером: сама занимается бизнесом и дочерям не запрещает. Старшая дочь продает бьюти-боксы подружкам.

«Она зарабатывает по 15–18 тысяч в неделю и вкладывает в дальнейшее развитие», — объясняет звездная мама.