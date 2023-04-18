Почему Валерия выбрала Пригожина

Сегодня, глядя на успешную и уверенную Валерию, отметившую 17 апреля 55-летний юбилей, трудно даже представить, что в жизни певицы были тёмные времена. Безденежье, муж-тиран, кулаками вбивавший свою любовь, скандальный развод. Не случайно ведь в своё время телеканал «Россия» даже снял сериал о жизни певицы. Уж слишком удачно её история укладывается в мелодраматические каноны.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Устала Алла

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Страна узнала о певице с поэтическим именем и огромными синими глазами после её брака с продюсером Александром Шульгиным.

Они познакомились в московском ночном клубе, где выступала 20-летняя студентка Гнесинского училища Алла Перфилова (так тогда звали будущую звезду). За одним из столиков её будущий муж – Александр Шульгин – обсуждал совместный проект с сопродюсером группы «Скорпионз» Фрэнком Моно. Речь как раз зашла о поисках солистки, когда в зале раздались аплодисменты певице. Александр и Фрэнк решили, что больше никого искать не будут. Так юная студентка Гнесинки стала знаменитостью.

Правда, за её плечами уже был один брак. Предыдущий муж, как и все последующие, пытался вывести её на дорогу к славе.

С музыкантом Леонидом Ярошевским, который был старше Аллы на восемь лет, они познакомились на концерте художественной самодеятельности в Саратове, куда Алла приехала из своего Актарска со школьным ВИА. Леонид как раз подыскивал солистку для своей музыкальной группы. Он даже уговорил родителей Аллы отпустить дочь в Саратов петь в его коллективе.

Леонид предложил ей вместе ехать в Москву поступать в Гнесинское училище. В итоге она поступила, а он – нет. Но это не помешало влюблённым пожениться.

«Это был такой восторженный юношеский брак», – вспоминала Валерия.

Восторженности слегка поубавилось, когда оказалось, что в творчестве будущая звезда гораздо успешнее своего мужа. А вскоре подоспела судьбоносная встреча с Шульгиным, окончательно разрушившая их брак.

Красавица и чудовище

Спустя четыре года после знакомства они с Шульгиным расписались. В интервью Валерии той поры – рассказы о творческих планах, счастливой семейной жизни и секретах воспитания троих детей.

«Самая образцовая пара отечественного шоу-бизнеса» распалась самым скандальным и громким образом. Валерия во всеуслышание заявила о своём уходе от мужа и продюсера, который, как оказалось, был страшным тираном и деспотом.

Муж заставлял Валерию работать до изнеможения – ежедневные переезды, многочасовые перелёты, бесконечные выступления. Все заработки жены Шульгин забирал себе. Деньги на продукты выдавались чуть ли не под отчёт.

Но это что! Оказалось, что все эти годы, пока Валерия убеждала журналистов в своём семейном счастье, муж жестоко избивал её.По словам Валерии, в их загородном доме не было ни одной целой двери – в припадках ярости Шульгин лупил по ним кулаками. Впрочем, не только по ним.

«Когда ты ждёшь, что тебя ударят, вот эта самая секунда перед ударом ужасна», – делилась позже Валерия.

Как-то во время праздничного обеда по случаю рождения их первой дочери Анны Шульгин вдруг вспылил и всадил только что приехавшей из роддома жене в колено нож, которым намазывал чёрную икру. Валерия бросилась останавливать фонтан крови, а любящий муж даже не пошевельнулся.

«Не пересчитать, сколько раз он бил меня: и ногами, и какими угодно предметами – до потери сознания…» – признавалась позже певица.

По её словам, муж разбивал ей лицо дочерна, а потом с помощью доверенной визажистки замазывал синяки и кровоподтёки.

Когда Валерия ждала второго ребёнка, муж избил её так, что разворотил лицо, отбил копчик, сломал палец. А однажды он выгнал её в одной майке на мороз и запер в собачьем вольере.

Временами на него нападало раскаяние, и он принимался просить прощения. После этого он некоторое время держал себя в руках, а потом кошмар начинался снова.

«К сожалению, я тогда его очень сильно любила. И с самого начала всё подавление моей личности шло в большей степени на физическом уровне», – рассказывала нам сама певица.

Выправить отношения пыталась с помощью психотерапевтов, гадалок, церкви. Именно по настоянию своего батюшки, который не одобрял её желание уйти от мужа и призывал к терпению, Валерия решила с ним обвенчаться. Но, вопреки ожиданиям священника, счастья в семью это не принесло. По словам Валерии, муж обложил её матом прямо в церкви.

Она дважды пыталась развестись и оба раза, поддавшись уговорам мужа, забирала заявления. Но после того как накануне концерта в «России» Шульгин чуть не задушил её, Валерия решила, что пора ставить точку.

Новая старая сказка

Семейный скандал практически мгновенно увеличил её популярность. И если до развода Валерия была популярна лишь у определённого круга зрителей, то после откровений о муже-тиране её рейтинги начали расти как на дрожжах. Публика чуть ли не плакала от сочувствия к так настрадавшейся звезде.

И тут по всем законам мелодраматического жанра появился прекрасный принц. Внешне он, правда, мало походил на сказочного героя, но зато вёл себя просто безукоризненно.

Как признавался нам Иосиф Пригожин, он влюбился в Валерию на первой же встрече, где они обсуждали возможное сотрудничество.

«Я сразу понял, что Валерия – та женщина, с которой я бы хотел жить, – рассказывал нам он. – Чем больше я с ней разговаривал, тем больше я не мог оторваться».

Валерия, по её словам, с первой же минуты поняла, что он влюбился по уши. Но поначалу не знала, что с этим делать.

«Я у него спросила, что будет, если встретится человек, которого я полюблю, – рассказывала нам сама певица. – Он так нахмурился: «Ну мне будет, конечно, больно, но это ни на что не повлияет». И меня эта фраза так успокоила, что я перестала к нему настороженно относиться».

Пригожин ухаживал в соответствии с сериальными канонами – звонил каждый час, напрашивался в гости, заваливал подарками. Но главное – он сумел наладить отношения с её детьми.

«Я на собственном опыте убедилась, что если мужчина любит женщину, он любит не только её детей, он любит всё, что дорого ей, – бабушек, родственников. Он старается смотреть на мир так же», – делилась с нами Валерия.

Предложение он сделал практически сразу – спустя четыре месяца после знакомства.

Их свадьба стала одним из самых громких светских событий 2004 года. Правда, недоверчивая публика к этому браку отнеслась уже скептически – а ну как всё это не более чем хитрый ход ушлого продюсера. Уж слишком мелодраматично развивались события.

Однако Пригожин продолжал демонстрировать чудеса преданности. Ради Валерии он даже поменял веру, приняв православие, и похудел.

«Я ей очень предан, – заверял он нас. – Если мне придётся гореть ради неё, ради её детей, её благополучия, я готов».

Подозрения в том, что Пригожин находится у неё под каблуком, Валерия отвергала.

«В нашей семье у каждого есть свои роли. Йося занимается внешне-политической деятельностью семьи. Я – министр внутренних дел», – объясняла нам певица.

Благодаря Пригожину Валерия очень быстро превратилась из популярной певицы в полновесную звезду. Она получала одну престижную награду за другой и буквально не сходила с экранов телевизоров. На Первом канале она ко всему прочему ещё и вела различные концерты. Некоторым даже казалось, что после ухода Пугачёвой с большой эстрады место первой певицы страны решили доверить Валерии.

Судачили, что причина столь триумфального шествия Валерии по эфирным волнам Первого канала крылась в совместном бизнесе её нового мужа и гендиректора канала Константина Эрнста, который являлся совладельцем музыкальной компании Пригожина «Реал Рекордз».

Правда, спустя время Пригожин покинул пост главы «Реал Рекордз». Ходили слухи, что Пригожин поссорился с тогдашней женой Эрнста Ларисой Синельщиковой и это автоматически сказалось и на его отношениях с директором канала. Валерия в результате лишилась места ведущей в программе «Новые песни» и стала значительно меньше светиться на Первом канале.