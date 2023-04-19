Гоар Аветисян рассказала об ухудшениях после пластики

Популярная визажистка Гоар Аветисян пожаловалась на свое самочувствие после пластической операции. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя блогерша уже рассказывала поклонникам, что швы после уменьшения груди не заживают у нее больше месяца. В последних сторис знаменитость призналась, что рана на ее бюсте неожиданно увеличилась в два раза. По словам инфлюэнсера, когда она увидела ухудшение состояния своей груди, то чуть не потеряла сознание.