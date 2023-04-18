Утяшева призналась, что полюбила готовить из-за Воли и детей

Телеведущая Ляйсан Утяшева призналась, что полюбила готовить только после того, как стала матерью. Об этом пишет news.ru.
«Моя бабушка мне говорила: «Ляйсан, я понимаю, что твоя мама может мне приготовить, но пока я готовлю, я жива». Она мне всегда так говорила, и это наша энергия. Вся моя страсть к готовке началась после того, как я осознала себя мамой, и мне захотелось удивить Пашу», — заявила Утяшева.
Спортсменка призналась, что ей было непросто удивить своего «абсолютно доморощенного» супруга Павла Волю блюдами, так как его мать очень хорошо готовила. Несмотря на это Утяшева решила научиться готовить еду самостоятельно, так как считает это высшей формой наслаждения. Телеведущая призналась, что Воля готовит редко и предпочитает в основном мясо и манты.
Ранее Ляйсан Утяшева показала, как выглядела после завершения карьеры, набрав 19 кг.
По словам знаменитости, она была очень этим недовольна, потому решилась на эксперимент и совсем отказалась от сахара. Ляйсан Утяшевой таким образом удалось похудеть на 12 килограммов, а еще она избавилась от бессонницы. Спортсменка по-прежнему строго следит за питанием, но отмечает, что иногда позволяет себе съесть «запрещенку».