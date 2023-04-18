Утяшева призналась, что полюбила готовить из-за Воли и детей

«Моя бабушка мне говорила: «Ляйсан, я понимаю, что твоя мама может мне приготовить, но пока я готовлю, я жива». Она мне всегда так говорила, и это наша энергия. Вся моя страсть к готовке началась после того, как я осознала себя мамой, и мне захотелось удивить Пашу», — заявила Утяшева.