Оксана Самойлова решила отметить день рождения в костюме паука

«Я сегодня в ходе обсуждения дня рождения поняла, что 27 апреля будет так: "Здравствуйте, я Оксана, мне 35 лет, у меня день рождения в стиле насекомых. Я буду в костюме паука, причем не Человека-паука, а просто паука"», — сообщила блогерша.