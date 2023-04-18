Оксана Самойлова решила отметить день рождения в костюме паука

О своем решении отметить день рождения в костюме паука рассказала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), модель и блогер Оксана Самойлова.
«Я сегодня в ходе обсуждения дня рождения поняла, что 27 апреля будет так: "Здравствуйте, я Оксана, мне 35 лет, у меня день рождения в стиле насекомых. Я буду в костюме паука, причем не Человека-паука, а просто паука"», — сообщила блогерша.
Самойлова уточнила, что такую тематику вечеринки выбрала ее младшая дочь Майя. У девочки и у матери даты дней рождения совпадают. По словам знаменитости, с тех пор, как родилась Майя, ей не хватает сил на организацию собственного взрослого праздника, поэтому возникает ощущение, будто ее вытеснили из жизни семьи.