Семенович рассказала, почему не спешит съезжаться с любимым мужчиной

Не так давно Анна Семенович призналась — в личной жизни у нее все прекрасно, ведь она встретила мужчину своей мечты и теперь купается в его любви и наслаждается каждым счастливым моментом, проведенным вместе. Однако обустраивать общий быт с избранником певица не спешит.

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Анна Семенович долго искала своего мужчину, но минувшей зимой судьба была к ней благосклонна. Артистка наконец-то встретилась с человеком, который смог завоевать ее сердце, занять все ее мысли и подарить ей женское счастье.

Теперь Анна не устает хвалить своего принца в социальных сетях и в беседах с прессой, отмечая, что он не только ее всячески балует красивыми ухаживаниями, но и является просто идеальным партнером. Однако форсировать события и съезжаться с возлюбленным Семенович вовсе не намерена.

«Я люблю жить одна, предпочитаю встречаться, но иногда люблю побыть сама с собой», — цитирует слова певицы 7Дней.ru.