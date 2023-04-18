Топалов рассказал об отношениях с Региной

Влад Топалов и Регина Тодоренко вместе уже больше пяти лет. Парочка счастлива друг с другом, и, похоже, они не собираются расставаться. А сегодня мы расскажем тебе, в чем же секрет их головокружительной любви.
Молодые люди недавно были номинированы на одну из московских премий, где выбирали «пару года». Журналист Паша Мавриди поинтересовался, в чем же секрет их долгих отношений. Влад и Регина не стали скрывать, что они обычные люди: частые ссоры, скандалы, недопонимания – всегда присутствуют в их жизни.
«Мы точно также ругаемся, ходим в туалет, моемся и спим. Утром у нас, как и у всех, пахнет изо рта. Мы хотим донести, что мы обычные люди, которые много работают над отношениями. Это сложно. Секрет в том, что мы обоюдно говорились, что нам вместе лучше, чем порознь. Но это не означает, что мы не ругаемся. Мы часто друг друга ненавидим, орем, бросаем трубки. У нас бывает война. Но мы хотим быть вместе! Мы много работаем и ходим к психологу», – признался Топалов.