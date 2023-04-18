Топалов рассказал об отношениях с Региной

«Мы точно также ругаемся, ходим в туалет, моемся и спим. Утром у нас, как и у всех, пахнет изо рта. Мы хотим донести, что мы обычные люди, которые много работают над отношениями. Это сложно. Секрет в том, что мы обоюдно говорились, что нам вместе лучше, чем порознь. Но это не означает, что мы не ругаемся. Мы часто друг друга ненавидим, орем, бросаем трубки. У нас бывает война. Но мы хотим быть вместе! Мы много работаем и ходим к психологу», – признался Топалов.