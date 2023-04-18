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Певица Биби Рекса дала отпор раскритиковавшим ее фигуру хейтерам

Американская певица Биби Рекса дала отпор хейтерам, которые раскритиковали ее фигуру в социальных сетях. Пост на эту тему она опубликовала на своей странице в Twitter.

Певица Биби Рекса дала отпор раскритиковавшим ее фигуру хейтерам
© Lenta.ru

33-летняя исполнительница разместила скриншот, на котором показала популярный поисковый запрос, связанный с ее персоной. Выяснилось, что поклонники часто ищут информацию о весе знаменитости.

«Я не злюсь, потому что я действительно набрала вес. Но в целом это ужасно. Я очень расстроилась», — пожаловалась она в публикации.

Фанаты поддержали кумира в многочисленных комментариях и призвали не обращать внимания на высказывания критиков.

«Спасибо всем, кто любит меня, несмотря ни на что!» — поблагодарила певица неравнодушных пользователей сети.

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