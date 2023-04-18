Никаких интервью: почему звезды становятся затворниками

Популярность и успех артистов неизбежно связаны с вниманием прессы и поклонников: это часть работы актеров, исполнителей, моделей и многих других известных личностей. Однако наслаждаются ей далеко не все, пока одни ищут повод заставить говорить о себе, другие знаменитости неожиданно прекращают всю социальную жизнь и превращаются в настоящих затворников.

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У такого решения могут быть разные причины: кто-то просто устает от постоянного внимания, другие переживают травмирующие события и не готовы делиться эмоциями с посторонними.

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Эминем

Легенда рэп-музыки обожал тусовки, вечеринки, с радостью давал интервью и откровенно говорил о разводе, воспитании дочери и планах на будущее. Все изменилось в один день, когда неожиданно умер близкий друг Эминема. Потеря так сильно повлияла на исполнителя, что он полностью изменил образ жизни. Звезда уже много лет не посещает мероприятия, не дает интервью, ненавидит фотосессии. Эминем признавался: большую часть времени он проводит дома или в студии, а круг его общения сузился до пары друзей и любимой дочери.

Джонни Депп

Любимец миллионов всегда предпочитал вести довольно уединенный образ жизни, а после скандального развода и крушения карьеры отказался даже от вечеринок с близкими друзьями. Сейчас почти все время Джонни проводит почти все время дома, общается лишь с детьми и не выходит даже в магазин. Он признавался, что посещение шоу или премий стало для него настоящей пыткой.

Дейв Шапелл

Его называли «самым гениальным комиком в истории», шоу Дейва собирала у экранов миллионы зрителей. Канал, на котором выходил проект, был готов выплачивать Шапеллу астрономические суммы за то, что он согласится на съемки третьего сезона. Дейв отнекивался несколько месяцев, но продюсеры давили на него. Шапелл согласился, а затем неожиданно прервал съемки и отправился в ЮАР. После путешествия от разорвал контракт, уехал из мегаполиса и поселился на ранчо в Огайо.

Шапелл признавался, что слава и внимание его пугали. Он не мог привыкнуть к постоянной необходимости быть на виду: однажды у Шапелла случился нервный срыв, когда его узнали в супермаркете. Почти 8 лет он не выходил за пределы своего ранчо.

Марлон Брандо