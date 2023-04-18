Подольская заявила, что "приняла свое тело" только после родов

«Я очень сильно изменилась после родов. Начала носить мини-юбки, чего раньше не делала, потому что стеснялась своих ног. Можно сказать, после родов я приняла и стала чувствовать свое тело. И именно после родов мой репертуар стал меняться в сторону дэнса», — заявила Подольская.