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1 час назад

Ольгу Бузову раскритиковали за фото в "голом" топе с разрезами

Газета.Ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова устроила фотосессию в откровенном наряде. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Ольгу Бузову раскритиковали за фото в "голом" топе с разрезами
Фото: газета.ру газета.ру

На снимке артистка позировала в черном «голом» боди с разрезами, поверх которого она накинула лакированный красный жакет. Образ дополнили массивные украшения. Волосы ей уложили крупными голливудскими локонами и сделали яркий макияж.

Однако к фотографии она добавила необычную подпись: «Представляете, «Крылья Советов» сыграли с «Химками» на выходных в футболках с портретами космонавтов».

В комментариях поклонники раскритиковали артистку: «Причем тут спорт?», «Причем тут футбол?», «Как Бузова связана с футболом?», «Зачем вы опубликовали данный пост?».

Звёзды,Ольга Бузова,Крылья Советов,
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