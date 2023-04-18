Ольгу Бузову раскритиковали за фото в "голом" топе с разрезами

Певица и телеведущая Ольга Бузова устроила фотосессию в откровенном наряде. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Фото: газета.ру газета.ру

На снимке артистка позировала в черном «голом» боди с разрезами, поверх которого она накинула лакированный красный жакет. Образ дополнили массивные украшения. Волосы ей уложили крупными голливудскими локонами и сделали яркий макияж.

Однако к фотографии она добавила необычную подпись: «Представляете, «Крылья Советов» сыграли с «Химками» на выходных в футболках с портретами космонавтов».