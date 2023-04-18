$81.60-0.0389.57-0.09
1 час назад

38-летняя Кэти Перри появилась на публике в леопардовом платье-комбинации

Газета.Ru

Певица Кэти Перри опубликовала новые фотографии в откровенном образе. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Кэти Перри появилась на публике в леопардовом платье-комбинации
Фото: Газета.RuГазета.Ru

38-летняя Кэти Перри появилась на публике в платье-комбинации с леопардовым принтом и с глубоким декольте. Образ дополнили крупные золотые серьги. Певице сделали яркий макияж с розовой помадой и широкими стрелками.

О романе Орландо Блума и Кэти Перри стало известно в 2016 году, а в 2019 году пара объявила о помолвке. За это время артисты расставались на несколько месяцев, но потом вновь воссоединялись. У влюбленных есть общий ребенок, в августе 2020 года у них родилась дочь, которую назвали Дейзи Дав. У Орландо Блума также есть 11-летний сын от супермодели Миранды Керр, мальчика зовут Флинн. Супруги развелись через два года после рождения первенца, они сохранили хорошие отношения и вместе занимаются воспитанием ребенка.

Звёзды,Миранда Керр,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий