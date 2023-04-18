Кэти Перри появилась на публике в леопардовом платье-комбинации

О романе Орландо Блума и Кэти Перри стало известно в 2016 году, а в 2019 году пара объявила о помолвке. За это время артисты расставались на несколько месяцев, но потом вновь воссоединялись. У влюбленных есть общий ребенок, в августе 2020 года у них родилась дочь, которую назвали Дейзи Дав. У Орландо Блума также есть 11-летний сын от супермодели Миранды Керр, мальчика зовут Флинн. Супруги развелись через два года после рождения первенца, они сохранили хорошие отношения и вместе занимаются воспитанием ребенка.