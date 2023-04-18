$81.60-0.0389.57-0.09

61-летняя Екатерина Андреева опубликовала селфи из новой страны

Селфи из новой страны опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 61-летняя телеведущая Екатерина Андреева. Путешествуя по государствам Азии, она сделала «передышечку» в Объединенных Арабских Эмиратах.

61-летняя Екатерина Андреева опубликовала селфи из новой страны
© Мослента

«Где-то между Юпитером и Марсом — в фантазиях», — подписала снимок Андреева. На фото она отдыхает в белой футболке и комбинезоне, на ее лице — яркий макияж.

Телеведущая рассказала подписчикам, где находится, поделившись видеозаписью из ресторана в Дубае с панорамным видом на город.

«Заскочила, по своему обыкновению, по дороге между одним пунктом и другим в Дубай. А мой путь лежит в Петру, в Иорданию. А здесь красота… Передышечка», — сказала она. Известно, что до этого Андреева была в Бутане.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий