$81.60-0.0389.57-0.09

Белла Хадид сообщила подписчикам, что уже полгода не пьет алкоголь

Супермодель отметила шесть месяцев, которые прошли с момента полного отказа от алкоголя, публикацией скриншота со специального приложения. Об этом сообщает Daily Mail.

Белла Хадид сообщила подписчикам, что уже полгода не пьет алкоголь
© Газета.Ru

На скриншоте значится, что она достигла полугодовой отметки.

Хотя модель не стала давать пояснений, ранее она рассказывала, что начала вести трезвый образ жизни. В интервью изданию InStyle Белла Хадид признавалась, что в моменты особенно бурных возлияний теряла над собой контроль.

«Думаю, я уже выпила свое», — говорила модель.

Что же касается нынешнего периода трезвости, то, по словам Беллы Хадид, она не испытывает потребности в спиртном, потому что знает, что если выпьет, то проснется в 3.00 «в жуткой тревоге, думая об одной вещи, сказанной пять лет назад на выпускном».

«Есть только один вечный эффект в виде боли и стресса после пары рюмок, которые, в сущности, ничего не дают», — заключила Белла Хадид.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий