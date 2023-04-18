Белла Хадид сообщила подписчикам, что уже полгода не пьет алкоголь
Супермодель отметила шесть месяцев, которые прошли с момента полного отказа от алкоголя, публикацией скриншота со специального приложения. Об этом сообщает Daily Mail.
На скриншоте значится, что она достигла полугодовой отметки.
Хотя модель не стала давать пояснений, ранее она рассказывала, что начала вести трезвый образ жизни. В интервью изданию InStyle Белла Хадид признавалась, что в моменты особенно бурных возлияний теряла над собой контроль.
«Думаю, я уже выпила свое», — говорила модель.
Что же касается нынешнего периода трезвости, то, по словам Беллы Хадид, она не испытывает потребности в спиртном, потому что знает, что если выпьет, то проснется в 3.00 «в жуткой тревоге, думая об одной вещи, сказанной пять лет назад на выпускном».
«Есть только один вечный эффект в виде боли и стресса после пары рюмок, которые, в сущности, ничего не дают», — заключила Белла Хадид.