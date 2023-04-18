Белла Хадид сообщила подписчикам, что уже полгода не пьет алкоголь

Супермодель отметила шесть месяцев, которые прошли с момента полного отказа от алкоголя, публикацией скриншота со специального приложения. Об этом сообщает Daily Mail.

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На скриншоте значится, что она достигла полугодовой отметки.

Хотя модель не стала давать пояснений, ранее она рассказывала, что начала вести трезвый образ жизни. В интервью изданию InStyle Белла Хадид признавалась, что в моменты особенно бурных возлияний теряла над собой контроль.

«Думаю, я уже выпила свое», — говорила модель.

Что же касается нынешнего периода трезвости, то, по словам Беллы Хадид, она не испытывает потребности в спиртном, потому что знает, что если выпьет, то проснется в 3.00 «в жуткой тревоге, думая об одной вещи, сказанной пять лет назад на выпускном».