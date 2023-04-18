Ирину Шейк и Леонардо Ди Каприо вновь появились вместе на публике

Ирину Шейк и Леонардо Ди Каприо заметили на концерте музыканта Фрэнка Оушена . На размещенных кадрах видно, как звезды слушают музыку исполнителя и танцуют рядом друг с другом в толпе других гостей мероприятия.

На прошлой неделе Ирину Шейк заметили на фестивале Coachella с Леонардо Ди Каприо. Модель и звезда Голливуда присутствовали на мероприятии под названием Levi and Tequila Don Julio's Neon Carnival, куда пришли вечером в субботу, 15 апреля. Покинули они вечеринку уже ранним утром воскресенья, 16 апреля. В группе знаменитостей, в которой были замечены Ирина Шейк и Леонардо Ди Каприо, была также модель Стелла Максвелл, которую считают давним другом актера.