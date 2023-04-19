Дженнифер Лопес снялась в полупрозрачном платье

Певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес снялась в вечернем платье для интервью. Снимками она поделилась в социальных сетях.

© Кадр из фильма «Моя пиратская свадьба»

53-летняя Дженнифер Лопес опубликовала кадры из нового интервью.

В кадре она позировала в полупрозрачном синем платье с плиссированной юбкой. Образ завершили массивные украшения. Волосы ей собрали в пучок с локонами и сделали вечерний макияж.

Газета.Ru

Недавно Дженнифер Лопес стала лицом новой рекламной кампании спортивных напитков Bodyarmor. По сценарию звезда просыпается в 4:45 утра, выпивает бутылку Bodyarmour Lyte и отправляется на интенсивную пробежку по пляжу. Она также стала звездой рекламной кампании линейки обуви, которую она разработала совместно с брендом Revolve.

Фотографии из рекламной кампании 53-летняя звезда выложила в своем микроблоге, подписав: "Люблю туфли".