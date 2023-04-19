Дженнифер Лопес снялась в полупрозрачном платье

Певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес снялась в вечернем платье для интервью. Снимками она поделилась в социальных сетях.
53-летняя Дженнифер Лопес опубликовала кадры из нового интервью.
В кадре она позировала в полупрозрачном синем платье с плиссированной юбкой. Образ завершили массивные украшения. Волосы ей собрали в пучок с локонами и сделали вечерний макияж.
Недавно Дженнифер Лопес стала лицом новой рекламной кампании спортивных напитков Bodyarmor. По сценарию звезда просыпается в 4:45 утра, выпивает бутылку Bodyarmour Lyte и отправляется на интенсивную пробежку по пляжу. Она также стала звездой рекламной кампании линейки обуви, которую она разработала совместно с брендом Revolve.
Фотографии из рекламной кампании 53-летняя звезда выложила в своем микроблоге, подписав: "Люблю туфли".
На снимках Дженнифер Лопес предстает с гладко расчесанными на прямой пробор волосами в черном сверкающем трико и сетчатой юбке с высоким разрезом.