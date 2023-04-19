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10 минут назад

Елена Темникова покинула SEREBRO из-за поведения Максима Фадеева

runews24.ru

Знакомство Темниковой и Фадеевой прошло на проекте «Фабрика звезд». Елена была признательна Фадееву, но через несколько лет отношения между ними ухудшились, Фадеев стал контролировать все сферы жизни артистки, пишет «СтарХит».

Темникова покинула SEREBRO из-за Фадеева
Фото: runews24.rurunews24.ru

Группа зародилась в 2006 году, Елена стала одной из солисток коллектива. В 2007 году группа отправилась на «Евровидение», где заняла третье место. Коллектив набирал обороты, клипы артисток становились откровеннее, но не всем участницам это нравилось.

Темникова призналась, что она чувствовала себя скованно, съемки стали для нее испытанием. Елена отметила, что со временем продюсер начал контролировать остальные сферы жизни участниц коллектива. Как отмечает артистка, Фадеев специально придумывал различные пиар-романы и заставлял солистку подтверждать их.

Как призналась певица, Фадеев постоянно ей звонил и задавал личные вопросы: что она ела, какой у нее вес и где она была. Также продюсер часто называл Елену толстой и заставлял худеть.

Вскоре у Елены обострились проблемы со здоровьем и она была вынуждена покинуть коллектив раньше времени. Певицы нужно было выплатить неустойку, в чем ей помог возлюбленный Дмитрий Сергеев.

После этого Елена начала сольную карьеру и прекратила отношения с Максимом Фадеевым и коллегами по SEREBRO.

Звёзды,Елена Темникова,Дмитрий Сергеев,Максим Фадеев,
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