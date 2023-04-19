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55-летняя звезда «Спасателей Малибу» показала фигуру в бикини

Американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико поделилась с поклонниками фото в откровенном образе.

55-летняя звезда «Спасателей Малибу» показала фигуру в бикини
© Кадр из сериала «Спасатели Малибу»

Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 1,7 миллиона подписчиков.

55-летняя звезда сериала «Спасатели Малибу» снялась в бассейне в вельветовом бикини голубого цвета. При этом в руках знаменитость держала мороженое. На размещенных кадрах видно, что волосы манекенщицы были распущены, а на ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках.

Lenta.ru

Подписчики восхитились внешним видом модели в комментариях под постом, который набрал десятки тысяч лайков. «Жарко», «Красотка», «Хочу быть этим мороженым», «Просто вау», «Обожаю тебя», «Красотка», «Самая лучшая модель в мире», «Спасибо, что показала эти кадры», «Фигура мечты», — высказывались фанаты.

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