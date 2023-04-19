Анна Калашникова рассказала о "провалах в области щек" из-за неудачной пластики
Актриса, певица и модель Анна Калашникова в беседе с kp.ru призналась, что столкнулась с последствиями неудачной пластической операции.
Звезда рассказала, что под влиянием подруг решила удалить комки Биша.
"Я их послушала, сделала операцию. Щечки пропали, но лицо стало слишком изможденным, пришлось восполнять потерянный объем филлерами. И приходится теперь периодически повторять инъекции филлеров, чтобы личико выглядело молодо, чтобы не было провалов в области щек", - объяснила Калашникова.
Бывшая невеста Прохора Шаляпина отметила, что "не особо часто" посещает косметолога. Она рассказала, что иногда делает уколы для увлажнения кожи. Калашникова призвала быть осторожнее с косметологическими процедурами.