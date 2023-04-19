Анна Калашникова рассказала о "провалах в области щек"

"Я их послушала, сделала операцию. Щечки пропали, но лицо стало слишком изможденным, пришлось восполнять потерянный объем филлерами. И приходится теперь периодически повторять инъекции филлеров, чтобы личико выглядело молодо, чтобы не было провалов в области щек", - объяснила Калашникова.