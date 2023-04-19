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Анна Калашникова рассказала о "провалах в области щек" из-за неудачной пластики

Актриса, певица и модель Анна Калашникова в беседе с kp.ru призналась, что столкнулась с последствиями неудачной пластической операции.

Анна Калашникова рассказала о "провалах в области щек"
© Газета.Ru

Звезда рассказала, что под влиянием подруг решила удалить комки Биша.

"Я их послушала, сделала операцию. Щечки пропали, но лицо стало слишком изможденным, пришлось восполнять потерянный объем филлерами. И приходится теперь периодически повторять инъекции филлеров, чтобы личико выглядело молодо, чтобы не было провалов в области щек", - объяснила Калашникова.

Бывшая невеста Прохора Шаляпина отметила, что "не особо часто" посещает косметолога. Она рассказала, что иногда делает уколы для увлажнения кожи. Калашникова призвала быть осторожнее с косметологическими процедурами.

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