Телеведущая Ксения Бородина поступит в МГУ

Телеведущая Ксения Бородина планирует освоить новую профессию. Для этого она хочет поступить в МГУ на психолога, о чем написала в личном блоге в социальных сетях.

Ксения Бородина рассказала, что психология — ее новое хобби и она хочет получить образование в этой сфере. Получится ли монетизировать полученные знания, она пока не знает, тем не менее не планирует продавать марафоны.

"Многие переживают, мол, доверились мне, решили подписаться, а я возьму и начну продвигать марафон.<...> Темой психологии я занимаюсь, потому что мне это интересно. Я учусь, в сентябре буду в МГУ поступать", — написала Бородина.

У ведущей уже есть два высших образования: менеджера по туризму и экономиста.