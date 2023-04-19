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Айза Анохина показала фото 20-летней давности

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) показала свои фото 20-летней давности. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Анохина показала фото 20-летней давности
© Lenta.ru

38-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она запечатлена сидящей на диване в черной футболке и джинсовых шортах в сочетании с ковбойской шляпой в тон наряда. По словам инфлюэнсера, данный кадр был сделан в 2001 или 2002 году. При этом личность второй девушки, которая позировала с ней на фотографии, Анохина не раскрыла.

Соцсети

Вдобавок блогерша разместила изображение из детства вместе с отцом. В подписи к данному снимку женщина призналась, что скучает по родителям и ждет их приезда на Бали, где она на данный момент живет с детьми.

В марте Айза поделилась с подписчиками результатом пересадки волос. Телезвезда показала на видео лоб, на который в январе врачи трансплантировали 2500 луковиц с затылка. «Смотрите, они растут!» — сообщила радостная блогерша, демонстрируя зрителям новые короткие волосы, которые появились в проблемной зоне.

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