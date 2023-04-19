Николай Басков сообщил о проблемах с кожей
Певец Николай Басков поделился с журналистами сокровенным. Он рассказал о проблемах с кожей, возникших на фоне частого нанесения грима.
«Могу сказать, так как начинал свою карьеру в оперном театре, я столкнулся с косметологом еще в 19 лет», – заявил Басков.
Он рассказал, что тогда в гриме использовались очень плохие краски, от которых на коже было огромное раздражение.
По словам Николая Баскова, в то время не было той косметики, которая используется сейчас, передает «Пятый канал».