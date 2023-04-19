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Максим Виторган опубликовал фото с Нино Нинидзе на фоне слухов о расставании

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Актер Максим Виторган опубликовал снимок со своей возлюбленной Нино Нинидзе на фоне слухов о расставании. Об этом сообщает "Вокруг ТВ".

Виторган опубликовал фото с Нинидзе на фоне слухов о расставании
© Соцсети

Звезды редко делятся деталями своей личной жизни, поэтому поклонники были уверены, что они расстались. Кроме того, Нинидзе искала отдельную квартиру в аренду для себя и своего ребенка.

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На кадре Виторган стоит рядом с Нинидзе в помещении ресторана, приобняв ее. Актеры серьезно смотрят в камеру и не улыбаются.

Соцсети

Пост Виторгана в социальных сетях оказался посвящен знакомству с актрисой. Он отметил, что оно произошло четыре года назад, и за это время случилось много событий. В комментариях поклонники обратили внимание на то, что звезды хорошо смотрятся вместе.

Ранее сообщалось, что Нино Нинидзе прокомментировала разрыв с Максимом Виторганом.

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