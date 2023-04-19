Татьяна Брухунова рассказала об отношении к своему телу
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, зачем делает процедуры для тела каждый день. По словам директора Театра эстрадных миниатюр, она занимается этим ради здоровья.
Брухунова сообщила, что ежедневно посещает сеансы массажа «эндосфера». Эта процедура помогает моделировать контуры тела, справляться с целлюлитом и лишним весом. Однако цели похудеть у жены юмориста нет. Директор театра ест сладкое каждый день и не переживает за лишние килограммы.
«Я хотела бы отметить, что все эти процедуры назначены специалистом и это не для похудения. Это для оздоровления. У меня вообще нет задачи иметь какой-то вес. Моя задача – иметь здоровый организм», — заявила Брухунова в соцсетях.
Супруга Петросяна сообщила, что решила серьезно заняться вопросами здоровья этой весной. По ее словам, специалисты разработали особенную программу специально для нее. В нее входит пилатес, растяжка, «эндосфера», висцеральный массаж всех внутренних органов, ручной массаж, косметолог и обертывание.