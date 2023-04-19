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5 минут назад

Жизель Бюндхен в платье без белья снялась в рекламе ювелирного бренда

Газета.Ruиещё 2

Бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Жизель Бюндхен снялась в рекламной кампании ювелирных украшений Vivara. Фотографиями из нового кампейна модель поделилась с подписчиками своих социальных сетей.

Бюндхен в платье без белья снялась в рекламе ювелирного бренда
Фото: Газета.RuГазета.Ru

42-летняя супермодель вызвала бурю эмоций у поклонников своего личного блога после того, как опубликовала несколько снимков из рекламной кампании для бразильского ювелирного бренда Vivara. На фотографиях Жизель Бюндхен позирует в белом платье с глубокими разрезами по бокам и высоких черных сапогах на массивном каблуке. На пальцах модели несколько колец из коллекции, созданной ювелирами Vivara ко Дню матери.

«Каждая мать — стильная женщина, и Жизель может это доказать», — говорится в подписи к фотографиям модели на официальной странице бренда Vivara в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Недавно Жизель Бюндхен появилась на обложке апрельского номера журнала Vanity Fair, а в интервью изданию впервые рассказала о причинах развода с Томом Брэди. По словам модели, слухи о том, что к разводу привело нежелание Тома Брэди отказаться от спортивной карьеры, не соответствуют действительности — она утверждает, что они с мужем просто хотели «разных вещей». Звезда подиума также категорически отвергла предположения о том, что она была против того, чтобы Том Брэди играл в американский футбол, и заявила, что ей всегда нравилось наблюдать за игрой мужа.

Ранее сообщалось, что Жизель Бюндхен впервые назвала причину развода с Томом Брэди.

Звёзды,Том Брэди,Жизель Бюндхен,
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