Бюндхен в платье без белья снялась в рекламе ювелирного бренда

42-летняя супермодель вызвала бурю эмоций у поклонников своего личного блога после того, как опубликовала несколько снимков из рекламной кампании для бразильского ювелирного бренда Vivara. На фотографиях Жизель Бюндхен позирует в белом платье с глубокими разрезами по бокам и высоких черных сапогах на массивном каблуке. На пальцах модели несколько колец из коллекции, созданной ювелирами Vivara ко Дню матери.

Недавно Жизель Бюндхен появилась на обложке апрельского номера журнала Vanity Fair, а в интервью изданию впервые рассказала о причинах развода с Томом Брэди. По словам модели, слухи о том, что к разводу привело нежелание Тома Брэди отказаться от спортивной карьеры, не соответствуют действительности — она утверждает, что они с мужем просто хотели «разных вещей». Звезда подиума также категорически отвергла предположения о том, что она была против того, чтобы Том Брэди играл в американский футбол, и заявила, что ей всегда нравилось наблюдать за игрой мужа.