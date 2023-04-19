Пушнова — о работе на ТВ, своих треках и музыкальных конкурсах

Телеведущая и певица Анжелика Пушнова, кажется, успевает все! И записывает треки, и работает телеведущей на Муз-ТВ, и проводит одни из крупнейших мероприятий страны. О том, как успевать все и даже больше, об интервью со знаменитостями и почему она пошла на «Голос» — читайте в материале «Слово и Дело».

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— Мы знаем, что у тебя вышел трек. Расскажи, что вдохновило на его написание?

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— Да, 14 апреля у меня вышел трек «Головоломка». Меня на него вдохновила весна, хорошие эмоции. Захотелось чего-то свежего, легкого, танцевального, потому что мои последние треки более сложные и жизнеутверждающие, но тоже танцевальные. В последнее время я немного ушла в поп-рок. «Головоломка» в том же стиле — но легкая. Она про весну и любовь. Мне кажется, что сейчас такая пора, когда каждому хочется танцевать, забыть обо всем и просто отдаться музыке. Мы специально планировали релиз на весну.

— В чем в целом ищешь вдохновение? Что нравится смотреть, читать, слушать?

— Как правило мне сложно вдохновиться после просмотра фильма или чтения. Разве что путешествия… Я недавно вернулась из Рима. В путешествии мозг перезапускается. Когда я еду куда-то, особенно на машине, я могу писать стихи, песни и вдохновляться. И опять же, на такую лирику меня вдохновляют в основном негативные эмоции: когда грустно, больно, одиноко, какой-то болезненный период переживаю. Но сейчас сама стараюсь учиться писать и позитивные треки.

— Ты и певица, и телеведущая. Как музыкальный опыт помогает в работе на ТВ?

— Две мои профессии дополняют друг друга. Только в плюс выходит то, что я и певица, и ведущая. Многие задают мне этот вопрос. На самом деле, это как две половины меня. Я пыталась какое-то время существовать только в роли певицы или образе телеведущей, но я понимала, что мне всегда чего-то не хватает.Музыкальный опыт действительно помогает в работе с некоторыми артистами, потому что с некоторыми артистами я знакома лично. Интервью получаются душевнее, откровеннее. К тому же, я понимаю всю кухню музыкальную. Понимаю, какие вопросы лучше задать и какие лучше не задавать, как лучше спросить. Могу делать интересные интервью, могу рассказывать об этом не просто как наблюдатель, а как человек, который знает, как все происходит.

— С какой знаменитостью был самое крутое интервью? А с кем — худшее (если это не секрет)?

— Крутых было бесконечное множество, особенно, если учесть, что я пять лет была на телевидении в Беларуси как интервьюер и автор программ. Сама приглашала гостей, задавала им вопросы, выполняла с ними задания. Также сейчас в Москве у меня появились новые программы, в рамках которых я беру интервью. Безумное количество артистов белорусских, с которыми я подружилась, и сейчас российских — с которыми я раньше вообще не представляла, что буду с ними работать.Хочется выделить Катю IOWA. Она человек-космос. И тоже из Беларуси! И вот не так давно на Муз-ТВ в программе «Моя волна» я записала с ней интервью. Это интересный формат, где через плейлисты артистов, которые им подбирает алгоритм «Моя волна», мы узнаем их прошлое, какие-то истории из их жизни, какие песни у них с чем ассоциируются, что они в этот период делали. После того интервью нам с Катей хотелось все время обниматься, потом мы переписывались и виделись на концертах. У нас сложились теплые отношения. Катя — человек, с которым мы вышли на одну волну и мы чувствовали друг друга во время интервью. Это отдельный кайф — очень сложно объяснить.В принципе, я в каждом интервью подстраиваюсь под собеседника, поэтому назвать самое плохое мне очень сложно. Я могу разговорить почти любого. Были те, кого было сложнее разговорить, были те, с кем легко — как с Катей или с Лолитой. Было по-разному, но худшего интервью пока не было.

— Однажды ты упоминала, что в профессиональном плане ориентируешься на Билана и Чумакова как певцов и Опру Уинфри как интервьюера. Что именно ты бы хотела перенять в их работе?

— На самом деле, у меня никогда не было кумиров. Мне кажется, это нормально, когда у творческих людей со временем меняются ориентиры и взгляды, люди, которые нравятся, которыми хочется вдохновляться. У многих артистов есть чему научиться. На телеведущую Опру Уинфри я очень опиралась как на интервьюера, особенно в начале моего пути. Мне очень нравится ее искренность, ее сопереживание всем людям, у которых она брала интервью — без разницы, звезда это или нет. Она не боится быть смешной или некрасивой — это тоже всегда было ключевым в моей работе. Никогда не выставляю своего собеседника странным, глупым или смешным — я лучше сама поставлю себя в невыгодное положение. Мне кажется, в этом и есть ее сила, которую мне бы хотелось у нее перенять.В Диме Билане мне всегда нравился его вайб на сцене. Мне нравится, что он почти всегда поет вживую, может и двигаться, и петь, у него есть своя определенная манера, когда ты ставишь его трек и сразу понимаешь, что это Билан. Чумаков — тоже. Недавно была на его концерте. Мне нравится его творчество, как он трепетно относится к своим песням, аранжировкам, как он прописывает каждый инструмент, какой он перфекционист в плане музыки и звучания. Да и вообще, я много кого могу сейчас назвать, я ведь общаюсь сейчас чуть ближе с артистами, раскрываю их еще и как личностей.

— Как человек «изнутри», что сейчас происходит в российском музыкальном шоу-бизнесе, на твой взгляд?

— Мне кажется, мы сейчас переживаем очень интересный этап, потому что очень много артистов молодых появляются на сцене. То, что уникально и интересно, сразу становится популярным и занимается верхние строчки в чартах. Очень интересно за всем этим наблюдать, что будет дальше. Еще очень интересно, что у нашей сцены сейчас нет определенного возраста. Есть молодежь, а есть и глыбы, которые давно на сцене! И они классно сочетаются в шоу-бизнесе.

— Кто из российских и белорусских артистов тебе сейчас нравится больше всего?

— Очень сложно так назвать, потому что не факт, что то, что я назову сейчас, это будет моим ориентиром через пару лет или даже через год. Могу сказать, что белорусских артистов тоже сложно назвать, потому что они все мои друзья, мы все общаемся. Могу сказать — это очень здорово, что у нас сейчас много молодых артистов, которым дают дорогу. Они выступают на главных площадках, они развиваются, в том числе и в интернете, о них узнает мир, их любят. В российском шоу-бизнесе есть, где разгуляться. Мне нравится Мот, JONY — я была на их концертах и слышала их вживую. Чтобы сформировать свое мнение, мне нужно обязательно побывать на концерте артиста. Тот же Чумаков, про которого я говорила. LYRIQ, который сейчас работает с ZIVERT — это парень из Беларуси, мой хороший друг, у него с Мотом была коллаборация. И то, что он делает сейчас — это очень круто.У меня очень большой плейлист, он очень многообразен. Сегодня я могу слушать Bon Jovi или Red Hot Chili Peppers, а завтра ехать и слушать «Руки Вверх!». Я очень многогранный человек, и у меня бывает разное настроение.

— Следующее Евровидение пройдет без участия представителей России и Белоруссии. Будешь следить за конкурсом?

— Вообще Евровидение — это что-то из детства. Это конкурс, который мы всегда смотрим семьей. В любом случае буду за ним следить. Это больше, чем конкурс. Это шоу — за которым следит весь мир.

— Смотришь какие-нибудь музыкальные конкурсы на ТВ? На твой взгляд, помогают ли они людям начать певчевскую карьеру?

— Я редко смотрю телевизионные конкурсы. Сама я абсолютно не конкурсный персонаж, но недавно поучаствовала в «Голосе», вспомнила, что это такое. Как интересный этап — это супер. По итогу — новые друзья, классный «живак» с крутым оркестром, музыкальная встряска. На мой взгляд, на конкурсах участник зачастую может потерять самое главное, ради чего выходит нас сцену — эмоцию. Поэтому я каждый свой выход на сцену воспринимаю как выступление и обмен энергией со зрителем. Хотя в детстве музыкальные конкурсы классно тренируют, и я не раз участвовала. Они помогают перебороть страх выхода на сцену, выступать перед большой аудиторией, потренировать свою нервную систему. А в зрелом возрасте — не знаю. Если хочется разнообразить свою жизнь, начать новый этап — почему бы и нет? Но заострять на этом сильное внимание и делать это центром своей жизни, я считаю, неправильно.

— Куда бы вы посоветовали сходить в Минске? Есть ли у вас любимое место там?

— В Минск надо приезжать весной и летом. Потому что тогда Минск особенно прекрасен — зеленый, свежий, яркий! Можно пойти на улицу Зыбицкая, улицу Октябрьская — и буквально в каждое заведение там заходить. Недавно открылось очень классное место для завтраков «Жуй» — это ребята мои знакомые открыли. Есть более утонченное заведение для ужинов Fabriq — дорогое, стильное, красивое место. Безумно люблю кофейню «Лен», а танцевать нужно в баре Leone! И рекомендую посетить наши замки в Беларуси! У нас очень много красоты. Здорово, что у нас совмещается и природа, и активный темп жизни. Я очень люблю Минск.

— Когда ты сам телеведущий и интервьюер, каково, когда у тебя берут интервью?