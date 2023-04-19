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Кайли Дженнер впервые рассказала, что вводила филлеры в лицо

Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер рассказала о хирургических вмешательствах. Личными историями она поделилась в интервью изданию Homme Girls.

Кайли Дженнер впервые рассказала, что вводила филлеры в лицо
© Газета.Ru

«Люди думают, что я легла под нож, чтобы поменять свое лицо, но это ложь! К тому же я уверенный в себе человек. Люди не понимают силу прически, хорошего макияжа и филлеров», — рассказала Дженнер.

Бизнесвумен подчеркнула, что впервые прибегала к филлерам для изменения черт лица. Однако она удалила введенные филлеры из губ в 2018 году. 25-летняя Кайли Дженнер позировала в черном платье из латекса, нижняя часть которого расшита пайетками и декорирована рюшами, и высоких сапогах из лакированной кожи на массивном каблуке.

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