Кайли Дженнер впервые рассказала, что вводила филлеры в лицо

Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер рассказала о хирургических вмешательствах. Личными историями она поделилась в интервью изданию Homme Girls.
«Люди думают, что я легла под нож, чтобы поменять свое лицо, но это ложь! К тому же я уверенный в себе человек. Люди не понимают силу прически, хорошего макияжа и филлеров», — рассказала Дженнер.
Бизнесвумен подчеркнула, что впервые прибегала к филлерам для изменения черт лица. Однако она удалила введенные филлеры из губ в 2018 году. 25-летняя Кайли Дженнер позировала в черном платье из латекса, нижняя часть которого расшита пайетками и декорирована рюшами, и высоких сапогах из лакированной кожи на массивном каблуке.