Телеведущая Юлия Барановская рассказала, задумывалась ли она о карьере певицы или актрисы. Подробностями она поделилась в беседе с " Пятым каналом ".

Так, телеведущая считает, что к нее нет необходимых музыкальных способностей, чтобы начать карьеру певицы:

Однако, по мнению Барановской, она могла бы сыграть в каком-нибудь проекте в качестве актрисы, если режиссер посчитает ее кандидатуру подходящей. При этом телеведущая отметила, что ей уже поступали предложения сняться в роли самой себя.