Телеведущая Юлия Барановская заявила о желании сняться в кино
Телеведущая Юлия Барановская рассказала, задумывалась ли она о карьере певицы или актрисы. Подробностями она поделилась в беседе с "Пятым каналом".
Так, телеведущая считает, что к нее нет необходимых музыкальных способностей, чтобы начать карьеру певицы:
"Петь — нет! Упаси меня от этого подальше!".
Однако, по мнению Барановской, она могла бы сыграть в каком-нибудь проекте в качестве актрисы, если режиссер посчитает ее кандидатуру подходящей. При этом телеведущая отметила, что ей уже поступали предложения сняться в роли самой себя.
Для Барановской начать карьеру актрисы без соответствующего образования — серьезный шаг:
"Это серьезная профессия. И нужно учиться. У меня этого образования нет. Но в этой сфере мне всегда интересны эксперименты".