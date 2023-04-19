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Телеведущая Юлия Барановская заявила о желании сняться в кино

Телеведущая Юлия Барановская рассказала, задумывалась ли она о карьере певицы или актрисы. Подробностями она поделилась в беседе с "Пятым каналом".

Так, телеведущая считает, что к нее нет необходимых музыкальных способностей, чтобы начать карьеру певицы:

"Петь — нет! Упаси меня от этого подальше!".

Однако, по мнению Барановской, она могла бы сыграть в каком-нибудь проекте в качестве актрисы, если режиссер посчитает ее кандидатуру подходящей. При этом телеведущая отметила, что ей уже поступали предложения сняться в роли самой себя.

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Для Барановской начать карьеру актрисы без соответствующего образования — серьезный шаг:

"Это серьезная профессия. И нужно учиться. У меня этого образования нет. Но в этой сфере мне всегда интересны эксперименты".

Ранее Барановская сообщила, что не против стать мамой в четвертый раз.

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