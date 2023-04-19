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Ирина Шейк показала фигуру в черном бюстгальтере и кожаных шортах

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала новую серию фотографий в откровенных образах. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Шейк показала фигуру в бюстгальтере и кожаных шортах
© Газета.Ru

37-летняя модель показала фигуру в черном бюстгалтере и кожаных шортах. Образ дополнил серебряный браслет. Перед зеркалом Ирина Шейк позировала без макияжа, укладки и с маской на лице. По всей видимости, снимок был сделан в домашнем интерьере. Она также опубликовала несколько кадров с бэкстейджа съемок.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк и Леонардо Ди Каприо вновь появились вместе на публике. Звезд заметили на концерте музыканта Фрэнка Оушена. На прошлой неделе их заметили на фестивале Coachella. Модель и звезда Голливуда присутствовали на мероприятии под названием Levi and Tequila Don Julio's Neon Carnival, куда пришли вечером в субботу, 15 апреля. Покинули они вечеринку уже ранним утром воскресенья, 16 апреля. В группе знаменитостей, в которой были замечены Ирина Шейк и Леонардо Ди Каприо, была также модель Стелла Максвелл, которую считают давним другом актера.

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