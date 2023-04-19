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1 час назад

Роман Капаклы назвал истинную причину развода с Мариной Африкантовой

WomanHit.ru

Сейчас мужчина встречается с Татьяной Мусульбес.

Капаклы назвал истинную причину развода с Африкантовой
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

В Сети в конце февраля обсуждали скандал звезд телешоу «Дом 2» Марины Африкантовой и Романа Капаклы. Знаменитость обнаружила супруга в кровати с другой девушкой, ею оказалась Татьяна Мусульбес.

Роман утверждал, что у него ничего не было с Татьяной. А позже он заявил, что его отношения с Мариной испортились еще задолго до измены. Сегодня в личном аккаунте мужчина рассказал, почему его брак рухнул.

«Когда перестали банально разговаривать обо всем, а тем более на темы происходящего в жизни каждого. Когда умение заряжать друг друга энергией иссякло, и источником становится вечный поиск каких-то событий, другие люди, но не человек, который рядом», — отметил Капаклы.

Также экс-супруг Африкантовой добавил, что разница в возрасте тоже отражались на их отношениях. Пара познакомилась, когда Роману было 18 лет, а Марине — 29. По словам Капаклы, у них с бывшей женой были разные взгляды на жизнь и планы на будущее, а с годами ситуация лишь усугубилась.

Звёзды,Марина Африкантова,
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