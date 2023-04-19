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1 час назад

Звезда реалити-шоу призналась в романе с Мэттом Деймоном

Мария Иглина

Голливудский актер Мэтт Деймон уже почти 20 лет женат на Лусиане Барросо. За это время он заработал репутацию идеального семьянина и не раз говорил, как ему повезло с супругой. Однако некоторое время назад актриса реалити-шоу The Real Housewives of Beverly Hills Тедди Мелленкамп призналась в интрижке с актером. Об этом сообщает издание Hollywood Life.

Звезда реалити-шоу призналась в романе с Мэттом Деймоном
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Об интимных отношениях с Деймоном актриса проговорилась во время подкаста Тамары Джадж. Позже Мелленкамп попросила вырезать этот фрагмент из записи. Ведущая согласилась и удалила эту часть из своего подкаста. Однако через некоторое время Джадж выдала тайну актрисы во время телешоу Джеффа Льюиса.

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По словам Мелленкамп, их интрижка с Деймоном была около 20 лет назад, когда актер еще не был женат, но уже успел завязаться роман с нынешней супругой.

В браке у Мэтта Деймона и Лусианы Барросо появилось на свет три дочери. Также пара воспитывает дочку Барросо от первого брака.

Ранее Бен Аффлек назвал Мэтта Деймона нечистоплотным соседом.

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