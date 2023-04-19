Маркл раскрыла секрет своей стройности

Хоть бывшую актрису в британском королевстве не жалуют, за океаном у нее много последователей. Поклонники видят в Меган Маркл сильную и независимую женщину, которой удается совмещать материнство, бизнес-проекты и уход за собой. Не спорим, в свои 42 года герцогиня Сассекская выглядит замечательно: на лице ни одной морщинки, а по фигуре не скажешь, что она мама двоих малышей. Дело не только в правильном питании, но и в физических нагрузках: бегу, пилатесу и фитнесу Меган уделяет много внимания. Но главным секретом своей фигуры считает йога-практику под названием мокша. Во время тренировок используются обычные асаны, но занятия проходят при температуре от 36 до 40 градусов по Цельсию. За одну полуторачасовую практику можно сжечь 700 килокалорий!

Поможет ли йога поддерживать фигуру тем, кто на выходных любит полакомиться картошкой фри? Определенно да, считает Меган. Только если в течение недели вы будете питаться правильно. «Я стараюсь избегать того, что заставляет меня чувствовать себя вялой и уставшей. В основном я ем овощи и рыбу, но поесть вредное тоже люблю! Так что в выходные можно оторваться по полной», — цитирует герцогиню издание Express. А вообще Меган считает, что в таком деле, как уход за собой, главное — это баланс. «Вы должны найти программу тренировок и составить план питания, которые действительно делают вас собой, а не являются только способом поддержания фигуры», — уверена она. Жаль, что в отношениях с родственниками Меган достичь равновесия пока не удалось.