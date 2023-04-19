Лера Кудрявцева пожаловалась на трудности похудения

«Как только я повесила вот это на холодильник, я стала больше есть сахара и мучного. Ну типа, я вот сейчас доем этот кулич, доем эту конфетку и все. У меня же висит как бы объявление на холодильнике. Я вот это сейчас последнее съем, доем и не буду больше», — возмутилась Кудрявцева.