У комика Ильи Соболева родился сын

— Это я готовлюсь к родам, первые схватки. Я не знаю, что схватки — это жесть. Все прошло хорошо, спасибо суперкоманде. Все подробности завтра. Главное, родила. И он сладкий такой, смотрю и не усну, — написала она.

Позже она раскрыла пол своего первенца и рассказала о партнерских родах. Вместе с супругом Ильюхина заранее решила, что роды будут партнерские, потому что так она чувствовала себя спокойнее. Супруг знаменитости также переехал на время к ней в роддом. При этом пол будущего малыша пара узнала еще на ранних сроках беременности, но тщательно скрывала.