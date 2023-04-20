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У комика Ильи Соболева родился сын

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У российского стендап-комика Ильи Соболева родился сын. Об этом сообщила его супруга Наталья в своем блоге.

У комика Ильи Соболева родился сын
© Вечерняя Москва

— Это я готовлюсь к родам, первые схватки. Я не знаю, что схватки — это жесть. Все прошло хорошо, спасибо суперкоманде. Все подробности завтра. Главное, родила. И он сладкий такой, смотрю и не усну, — написала она.

Комик поведал о событии коротко, написав: «Ура!».

Недавно дочь певицы Славы Александра Морозова родила сына. О беременности Морозовой стало известно в январе 2023 года. Несколькими месяцами ранее дочь певицы вышла замуж.

Впервые стала мамой 12 марта и звезда «Ворониных» Мария Ильюхина. О радостной новости она сообщила в своем блоге. В свою очередь поклонники принялись активно поздравлять актрису со знаменательным событием.

Позже она раскрыла пол своего первенца и рассказала о партнерских родах. Вместе с супругом Ильюхина заранее решила, что роды будут партнерские, потому что так она чувствовала себя спокойнее. Супруг знаменитости также переехал на время к ней в роддом. При этом пол будущего малыша пара узнала еще на ранних сроках беременности, но тщательно скрывала.

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