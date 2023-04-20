Корсет, бинты, яд: на что шли советские актрисы, чтобы сохранить красоту

Знаменитости боролись за молодость всеми возможными способами.

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Липофилинг, чистки, уколы ботокса, мезотерапия — сейчас индустрия красоты способна почти на волшебство. Но пятьдесят лет назад о таких помощниках в сохранении молодости и красоты можно было лишь мечтать. Актрисы, для которых внешность была одним из инструментов работы, шли на странные, а порой опасные ухищрения, чтобы сохранить привлекательность.

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Светлана Дружинина

Актриса понимала, что ее внешность отлично подходит для ролей неприступных, холодных красавиц, поэтому к себе относилась со всей строгостью. Всю жизнь Дружинина придерживалась диеты, боясь набрать даже один лишний килограмм, в любое время года Светлана начинала день с двухчасовой гимнастики. Но главным секретом считала закаливание: зимой она ходила босиком по снегу и обтирала им лицо, а летом становилась под ледяной душ, чтобы тело было в тонусе.

Любовь Орлова

Яркая блондинка была одержима молодостью и красотой, она стала одной из первых клиенток отечественных пластических хирургов. С не меньшим трепетом артистка относилась к стройности фигуры: она ненавидела спорт, но каждый день занималась балетом, а из дома не выходила без плотного корсета. Орлова считала, что этот предмет гардероба помогает ей оставаться изящной.

Элина Быстрицкая

Знаменитая актриса, когда ей исполнилось 30 лет, полностью пересмотрела систему питания: она отказалась от сахара, мучного, жареного. Утро Элины начиналось с гимнастики, она выполняла балетные упражнения с утяжелителями — она использовала гантели весом по 500 грамм. Но главным секретом красоты Быстрицкая считала бинтование лица, на ночь артистка перетягивала лицо эластичным бинтом, чтобы овал был четким и не оплывал.

Лидия Смирнова

Актриса панически боялась старости, она каждое утро рассматривала в зеркале, не появилось ли новых морщинок. Чтобы избежать их появления, Лидия заплетала на ночь тугие косички, стягивая кожу на голове. Артистка признавалась, что это было очень больно, но четкий овал лица, видимо, этого стоил. Кроме того, актриса считала, что оставаться молодой ей помогал крем со змеиным ядом, который она накладывала ежевечерне после умывания.

Клара Лучко

Артистка была обладательницей очень сухой кожи, поэтому решила полностью отказаться от умывания водой. Вместо этого она использовала лосьон для лица, а потом наносила толстый слой крема.