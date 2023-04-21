Стало известно, какие пластические операции мог себе сделать Киркоров

На этой неделе в Сети появилось видео с концерта певца Филиппа Киркорова. Выйдя на сцену, артист в облегающем комбинезоне продемонстрировал стройное тело и накаченные ягодицы.

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Ранее было известно, что Киркоров сделал пластику тела, а точнее ему смоделировали подтянутый торс и изменили форму сосков. При этом Филипп и его хирург заявляли, что это не последние манипуляции исполнителя.

Киркоров сообщал, что он «не трогал лицо», хотя пользователи Сети считают иначе. Они считают, что певец сделал себе подтяжку.