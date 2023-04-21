Стало известно, какие пластические операции мог себе сделать Киркоров
На этой неделе в Сети появилось видео с концерта певца Филиппа Киркорова. Выйдя на сцену, артист в облегающем комбинезоне продемонстрировал стройное тело и накаченные ягодицы.
Ранее было известно, что Киркоров сделал пластику тела, а точнее ему смоделировали подтянутый торс и изменили форму сосков. При этом Филипп и его хирург заявляли, что это не последние манипуляции исполнителя.
Киркоров сообщал, что он «не трогал лицо», хотя пользователи Сети считают иначе. Они считают, что певец сделал себе подтяжку.
Врач-косметолог и пластический хирург Надежда Петраш заявила порталу Woman.ru, что, скорее всего, Филиппу сделали блефаропластику и провели процедуру липофилинга. Также специалист добавила, что вероятно исполнитель решился на липосакцию подбородка и липофилинг груди и ягодиц. Однако полностью оценить новую внешность звезды можно будет только спустя несколько месяцев.