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Ида Галич опубликовала видео танца на пилоне

Танец на пилоне показала подписчикам блогер и телеведущая Ида Галич. Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Мы сегодня учили новую крутку. Я каждый раз думаю: невозможно повторить то, что показывает тренер. А к концу занятия у меня получается! Криво-косо, но получается! Вот этим мне и нравится пилон. Когда "невозможное" вполне возможно — это же чистейший дофамин», — подписала знаменитость ролик, в котором танцует на пилоне. Для тренировки Галич надела черный обтягивающий костюм и стрипы, специальную обувь на высоком каблуке и платформе.

Ранее Ида Галич поделилась снимками в кружевном белье.

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