Королева Нидерландов с мужем вышла на концерте в честь Дня королей

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима появились на концерте в честь Дня королей в Роттердаме. Об этом пишет Daily Mail.

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Королевская особа выбрала для мероприятия красное платье-макси с цветочным принтом и объемными рукавами, которое она дополнила кожаным поясом с бахромой, черным клатчем и босоножками на толстом каблуке. Король Виллем-Александр надел темно-синий костюм, белую рубашку и фиолетовый галстук, который сочетался с цветом сережек его жены.

На праздновании также присутствовали дочери монархов: 19-летняя принцесса Амалия и 16-летняя принцесса Ариана. К семейному выходу присоединились и мать короля Виллема-Александра, 85-летняя принцесса Беатрикс.

День короля — национальный праздник единства и солидарности в Нидерландах, на Арубе, Кюрасао и Синт-Мартене. Праздник связан с днем рождения монарха. Нидерландцы надевают в этот день одежду оранжевого цвета, который является фамильным для Оранской династии.