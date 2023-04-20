$81.65+0.0589.37-0.20

Королева Нидерландов Максима с мужем вышла на концерте в честь Дня королей

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима появились на концерте в честь Дня королей в Роттердаме. Об этом пишет Daily Mail.

Королева Нидерландов с мужем вышла на концерте в честь Дня королей
© Газета.Ru

Королевская особа выбрала для мероприятия красное платье-макси с цветочным принтом и объемными рукавами, которое она дополнила кожаным поясом с бахромой, черным клатчем и босоножками на толстом каблуке. Король Виллем-Александр надел темно-синий костюм, белую рубашку и фиолетовый галстук, который сочетался с цветом сережек его жены.

На праздновании также присутствовали дочери монархов: 19-летняя принцесса Амалия и 16-летняя принцесса Ариана. К семейному выходу присоединились и мать короля Виллема-Александра, 85-летняя принцесса Беатрикс.

День короля — национальный праздник единства и солидарности в Нидерландах, на Арубе, Кюрасао и Синт-Мартене. Праздник связан с днем рождения монарха. Нидерландцы надевают в этот день одежду оранжевого цвета, который является фамильным для Оранской династии.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что королева Нидерландов Максима была замечена в плаще из коллекции 2019 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий