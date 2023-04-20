Звезда "Бриджертонов" стал новым послом часового бренда Omega

Звезда сериала "Бриджертоны" Джонатан Бэйли стал новым послом часового бренда Omega
Британский актер Джонатан Бэйли стал новым амбассадором швейцарского часового бренда Omega. Об этом сообщает WWD.
В новой рекламной кампании Omega звезда сериала «Бриджертоны» Джонатан Бэйли демонстрирует модель Aqua Terra в серебряном корпусе с эмалированным циферблатом.
«Я очень рад присоединиться к семье Omega не только из-за их преданности своему делу, но и из-за духа творчества, доброты и гениальности, который так глубоко присутствует в их команде и в том, как они работают», — сказал Бэйли.
В свою очередь президент и главный исполнительный директор Omega Рейнальд Эшлиманн отметил, что бренд выбрал Джонатана Бэйли своим новым амбассадором, так как «его ценности соответствуют ценностям марки».
«Он много работал, чтобы заслужить свое место на мировой арене, и продолжает развиваться и развиваться. Это ценности, соответствующие нашим собственным. Мы гордимся тем, что он есть в нашей семье», — заявил Рейнальд Эшлиманн.
34-летний Джонатан Бэйли — английский актер театра и кино, получивший известность благодаря роли Энтони Бриджертона в историческом сериале Netflix «Бриджертоны».
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