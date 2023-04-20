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Виктория Боня впервые рассказала о новом бойфренде

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Виктория Боня стала гостьей свежего выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!» и приоткрыла завесу тайны своей личной жизни. Правда, имени, фамилии ведущей шоу так и не удалось выведать у звезды «Дома-2», но кое-что о загадочном мужчине Виктории все же стало известно. Например, что он из России, но родился не в Москве. А еще он высокий красавец, к тому же любящий и заботливый. На интервью с Аленой бойфренд Викторию привез лично!

Виктория Боня впервые рассказала о новом бойфренде
© Super.ru

На вопрос «Чем же занимается такой красавец?» девушка ответила, что он бизнесмен. По ее словам, мужчина преуспевает в разных деловых сферах. Одна их них — криптовалюта. Как оказалось, именно любимый преподал Виктории азы в этой области и, в частности, помог завести киптокошелек. Куда, кстати, звезде «Дома-2» приходят донаты на восхождение на Эверест. Две предыдущие экспедиции в горы, о которых трубил интернет, по словам Бони, оплатил ее возлюбленный.

Она призналась, что каждое из восхождений стоило 15 миллионов рублей. Как мы поняли, не то чтобы у бойдфренда закончились деньги или включился режим экономии и он не захотел оплачивать третий поход в горы, нет. Просто, как утверждает Виктория, традиционно такие экспедиции финансируют компании-спонсоры. Вот откуда ее идея объявить сбор денег.

В общем, волноваться не стоит: если нужная сумма таким способом и не соберется, любимый мужчина Виктории добавит из своих — судя по всему, он идеальный!

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