Дочь певицы Славы честно показала фигуру через три недели после родов

Обязательной темой «послебеременного» контента у звезд является похудение и возвращение привычных форм. Вот и 24-летняя Саша Морозова решила не нарушать инстаграм*-традиций и поделилась с подписчиками результатами восстановления всего через три недели после рождения первенца. Девушка призналась, что за время вынашивания малыша набрала 20 килограммов: до беременности весила примерно 54 кг, а прямо перед кесаревым сечением весы показывали уже 74.

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По словам дочери исполнительницы, вступить в бой с лишними килограммами и растяжками она только планирует. «Мне все почему-то говорили, что вес быстро уйдет. Мол, ты сейчас из роддома выйдешь, и будет уже минус 10 кг, а остальное дело за малым: кормление — и все будет супер. Прокесарили, пять дней побыла в больничке, приезжаю домой — минус 4 кг (учитывая, что ребенок весил 3 200). Я такая: "А где обещанные 10 кг?"» — шутливо рассказала Саша. И все-таки добавила, что хоть и не быстро, но вес начал уменьшаться. Через неделю на весах уже было 68 кг, сейчас, по ощущениям, ей удалось еще чуть-чуть сбросить. А вот и традиционное честное видео!

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Планы у Саши грандиозные: избавиться от лишних килограммов, разобраться с растяжками и привести кожу в тонус. При этом молодая мама очень осознанно подходит к этой теме, так как рассматривает только те способы восстановления, которые не помешают грудному вскармливанию. Ну а мы считаем, что дочь Славы выглядит прекрасно и со временем еще всех нас удивит фото в бикини! К слову, сама новоиспеченная бабушка на днях поделилась невероятно трогательным снимком с внуком.