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Дочь Мадонны Лурдес Леон вышла в свет в откровенном комбинезоне с вырезами от Mugler

Дочь Мадонны Лурдес Леон посетила мероприятие бреда H&M, посвященное запуску их коллаборации с французским домом Mugler. Фотографии с презентации появились на Daily Mail.

Дочь Мадонны вышла в свет в откровенном комбинезоне
© Газета.Ru

26-летняя Лурдес Леон пришла на модную вечеринку в обтягивающем черном комбинезоне от Mugler с многочисленными вырезами по всей длине. Старшая дочь Мадонны дополнила образ черным пальто и открытыми босоножками на шпильке.

Лурдес пошла по стопам своей знаменитой матери. В августе прошлого года она дебютировала как певица под псевдонимом Lolahol. Девушка уже представила две песни «Lock & Key» и «C***radiction», а также клипы на них.

Отец Лурдес — персональный фитнес-тренер и актер Карлос Леон, с которым Мадонна встречалась в конце 90-х. Помимо дочери, у певицы есть 22-летний сын Рокко от режиссера Гая Ричи, а также четверо приемных детей: 17-летний Дэвид, 16-летняя Мерси, 10-летние Стелла и Эстер.

Ранее сообщалось, что 55-летняя Памела Андерсон вышла в свет в прозрачном комбинезоне.

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